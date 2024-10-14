Армия Китая проводит учения по отработке штурма и блокирования Тайваня

В понедельник, 14 октября, Китай начал военные учения "Совместный острый меч – 2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. С официальным заявлением по этому поводу выступил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ли Си.

"Восточная зона боевого командования НОАК 14 октября направила свои сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для проведения учений "Совместный острый меч-2024Б" в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от острова Тайвань", – говорится в заявлении Ли Си, опубликованном на сайте министерства обороны КНР.

В ходе маневров корабли и самолеты НОАК приблизятся к Тайваню с разных направлений, различные силы отработают совместный штурм, "сосредоточив внимание на совместном патрулировании ВМС и ВВС, блокировании и взятии под контроль ключевых портов и районов, нанесении ударов по морским и наземным целям, захвате комплексного контроля", передает РИА Новости.