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Мир

Джо Байден прибыл в пострадавший от урагана "Милтон" штат Флорида

время публикации: 13 октября 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 20:50
Джо Байден прибыл в пострадавший от урагана "Милтон" штат Флорида
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Джо Байден прибыл в штат Флорида, пострадавший в результате удара урагана "Милтон", унесшего жизни по меньшей мере 23 человек. "Милтон" нанес удар по штату почти сразу после другого смертоносного урагана – "Хелен".

Байден совершил полет на вертолете над пострадавшими районами, а затем в Санкт-Петербурге встретился с представителями местных властей и спасательных служб. Многие районы штата по-прежнему остаются без электричества.

"Сейчас мы должны объединиться, быть не демократами и республиканцами, а американцами. Американцами, которым нужна помощь, которые оказывают помощь, которые помогут вам, окажись вы в такой ситуации. Едиными Соединенными Штатами", – сказал он.

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