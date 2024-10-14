Договор о сотрудничестве стран Нильского бассейна вступил в силу без Египта и Судана

В воскресенье, 13 октября, вступил в силу договор о сотрудничестве стран в бассейне Нила, подписанный странами верхнего течения реки – Эфиопией, Руандой, Южным Суданом, Угандой, Танзанией и ДР Конго.

Судан и Египет, расположенные в нижнем течении Нила, от участия в договоре отказались несмотря на полученное приглашение.

Официально целью договора является создание органа, задачей которого будет продвижение и координация сотрудничества между государствами бассейна по вопросам управления Нилом.

Этот вопрос является камнем преткновения между Эфиопией, построившей на Ниле "дамбу Возрождения", и Египтом, для которого Нил является основной сельского хозяйства.