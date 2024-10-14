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Мир

Рядом с местом проведения митинга Трампа задержан вооруженный мужчина

время публикации: 14 октября 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 09:35
Рядом с местом проведения митинга Трампа задержан вооруженный мужчина
AP Photo/Evan Vucci

Шериф округа Риверсайд в Калифорнии Чад Бьянко заявил о возможном предотвращении новой попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Называется имя задержанного – это 49-летний Вем Миллер.

Мужчина был задержан на блокпосту рядом с местом проведения предвыборного митинга Трампа. У него было изъято две единицы стрелкового оружия и несколько поддельных паспортов. Номерные знаки на его автомобиле также являются поддельными.

При задержании Миллер не высказывал угроз в адрес Трампа. У него также не было найдено никаких радикальных материалов. Он был задержан по подозрению в хранении стрелкового оружия и позже освобожден под залог в 5000 долларов. Вину Миллер отвергает.

Федеральные органы не подтверждают заявление шерифа о предотвращении покушения. Секретная служба, ФБР и министерство юстиции выступили с совместным заявлением, в котором отмечалось, что никакая опасность кандидату в президенты США не угрожала.

Напомним: в ходе нынешней избирательной кампании на Трампа было совершено два покушения. С угрозами в адрес бывшего президента выступило и руководство Ирана.

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