Бывший сотрудник "Штази" осужден за убийство перебежика, совершенное в 1974 году

Суд Берлина приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего сотрудника спецслужб ГДР Мартина Наумана, которому сейчас 80 лет. Его признали виновным в убийстве гражданина Польши Чеслава Кукучки, который в 1974 году попытался пробраться в Западный Берлин через КПП "Фридрихштрассе".

Суд установил, что именно Науман хладнокровно и безжалостно застрелил Кукучку по указанию руководства "Штази". Как отмечается в приговоре, те, кто отдал приказ, смогли уйти от правосудия. Кукучка стал одним из 140 человек, застреленных при попытке преодолеть Берлинскую стену. В общей сложности, при попытке покинуть ГДР были убиты сотни человек.

Это первый длительный приговор, вынесенный официальному представителю восточногерманских спецслужб за время, прошедшее после объединения ФРГ и ГДР. В 90-е годы XX века 251 бывшему сотруднику "Штази" были предъявлены обвинения, однако только 87 завершились признанием вины.

В марте 1974 года Кукучка прибыл в посольство ПНР в Восточном Берлине и потребовал предоставить ему визу на выезд на Запад, угрожая взорвать бомбу. Польские дипломаты удовлетворили требование, но сообщили в "Штази". Прямо у перехода Чеслав был убит выстрелом в спину. Три школьницы из Западного Берлина, ставшие свидетельницами убийства, спустя 50 лет дали показания против Наумана.