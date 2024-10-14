Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 964-й день войны

Министерство обороны РФ 14 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 964-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 114-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Глушковка, Купянск-Узловой, Двуречное, Першотравневое и Кругляковка Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 67-й механизированной и 3-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм орудие Д-20. Также уничтожены три склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й, 56-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Леваневского, Шевченко, Краматорск, Зализнянское и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены три склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5-й танковой, 28-й, 67-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Кураховка, Селидово, Димитров, Цукурино, Новоселидовка, Дзержинск и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак подразделений 53-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую бронированную машину "Kirpi" турецкого производства, четыре автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана", а также "Caesar" производства Франции. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS производства США, а также 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33605 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18625 танков и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16146 орудий полевой артиллерии и минометов, 27251 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).