Лидер ХАМАСа выразил удовлетворение "системным характером" отношений с Москвой и отправился в Казань

Делегация руководства палестинской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) продолжает официальный визит в Российскую Федерацию. В составе делегации: председатель политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя, замглавы политбюро ХАМАСа Салах Арури, члены политбюро Муса Абу Марзук и Маэр Салах.

Завершив программу встреч в Москве, делегация ХАМАСа отправилась в Казань, где 14 сентября состоится встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Отметим, что никогда прежде программа встреч в ходе визита делегации ХАМАСа в РФ не была такой насыщенной.

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Государственное российское агентство РИА Новости отмечает, что во время посещения Соборной мечети Москвы Исмаил Ханийя заявил, что доволен нынешним визитом в российскую столицу, по его словам, достигнуты решения в ряде вопросов по Ближнему Востоку. "Делегация ХАМАС встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также прошли наши встречи в Госдуме и других структурах. Мы обсудили вопросы безопасности и дальнейшего сотрудничества, в том числе на Ближнем Востоке", – сказал Ханийя, отметив, что контакты с руководством РФ в последние годы приобрели "системный характер взаимоотношений". При этом Ханийя говорил о контактах "России и Палестины", очевидно позиционируя себя как представитель "палестинского народа".

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"Мы разделяем многие позиции российской внешней политики. В свою очередь Россия внимательно относится к проблемам Палестины, в частности, к разрешению арабо-израильского конфликта и статусу Иерусалима с учетом наших требований Израилю", – отметил Ханийя.

Вечером 13 сентября делегация ХАМАСа провела в Москве встречи с представителями православной церкви и мусульманской общины России. Как сообщал официальный сайт ХАМАСа, в Большой мечети Москвы прошла встреча делегации руководства ХАМАСа с первым заместителем председателя Совета шуры муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации шейхом Рошаном Аббасовым. Делегация ХАМАСа также встретилась в Даниловском монастыре в Москве с секретарем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиереем Сергием Звонаревым. Судя по сообщению пресс-службы ХАМАСа, в ходе этих встреч были осуждены "израильские нападения", в том числе на "исламские и христианские святыни", и планы по "иудаизации" Иерусалима. Сказано, что шейх Аббасов "подтвердил поддержку мусульманами России дела Палестины", а протоиерей Сергий Звонарев "выразил неприятие израильских планов, направленных на изменение исторического облика города Иерусалима".

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13 сентября делегация ХАМАСа встречалась с Леонидом Слуцким – председателем комитета Госдумы РФ по международным делам, лидером ЛДПР. Принял лидеров ХАМАСа и Григорий Карасин – председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

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Вечером 12 сентября в Москве состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя политбюро террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) Исмаила Ханийи. Пресс-служба МИД РФ сообщала: "В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику. С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива". Отмечалось также, что 12 сентября в МИД РФ "развернутые консультации с делегацией руководства ХАМАС провел спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов".

На официальном сайте ХАМАСа было опубликовано следующее описание этой встречи: "Делегация руководства движения (ХАМАС) проанализировала развитие палестинского дела на политическом и местном уровнях в свете нарушений Израилем прав палестинского народа, в частности в городе Иерусалим, неоднократных вторжений в города на Западном берегу, осады сектор Газы, несправедливой политики против нашего народа на оккупированных территориях в 1948 году и нарушений прав заключенных в тюрьмах, а также обсудила пути сплочения палестинских рядов. Делегация подтвердила право палестинского народа сопротивляться оккупации всеми доступными средствами, включая освобождение и возвращение (земель), подчеркнув право нашего народа на его природные ресурсы, особенно природный газ, и отвергнув хищение врагом палестинских и ливанских богатств".

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Кроме того, на сайте ХАМАСа было сказано, что в ходе общения с Лавровым говорилось о неприемлемости американских шагов по "интегрированию сионистского образования в регион" (очевидно, речь идет об "Авраамовых соглашениях", в рамках которых Израиль налаживает дипломатические и экономические отношения с арабскими странами). Лидеры ХАМАСа заявили, что США "наносят ущерб делу Палестины", выразив в то же время "признательность России за позицию в поддержку прав палестинского народа".

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Отметим, что о претензиях на газ лидеры ХАМАСа заявили в Москве накануне проведения акции в районе порта Газы, в ходе которой звучали требования прекратить морскую блокаду и дать возможность жителям Газы самостоятельно добывать природный газ около побережья сектора.

МИД РФ подтверждал предварительное согласование визита Ханийи в Москву еще в мае, вскоре после визита в российскую столицу Абу Марзука. Тогда визит завершился досрочно, и в руководстве ХАМАСа говорили, что Муса Абу Марзук был вынужден досрочно покинуть Москву вместе с сопровождавшими его представителями движения, так как его ждали неотложные дела в Алжире. Но не исключено, что эмиссаров ХАМАСа попросту попросили не задерживаться в Москве накануне праздника Победы, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

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Ожидалось, что Лавров примет Ханийю в июне. Но визит откладывался.

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Представители ХАМАСа посещают Москву регулярно. И даже в период войны против Украины российский МИД находит время на встречи с лидерами ХАМАСа.

Руководство палестинской террористической организации ХАМАС воздерживается от однозначных публичных высказываний по поводу развязанной Россией войны против Украины. В Газе, Рамалле и Бейт-Лехеме проходили малочисленные акции в поддержку РФ, которые организовывали структуры, не имеющие отношения к ХАМАСу. Судя по отчетам о встрече, проходившей 12 сентября, и на этот раз такие оценки не давались.

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Власти России не признают ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

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В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву многократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Нынешний глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа Сергеем Лавровым в марте 2020 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров и его заместитель Богданов неоднократно встречались в Москве.