Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 934-й день войны

Министерство обороны РФ 14 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 934-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более месяца, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 54-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка, Боровая Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart" производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два полевых склада боеприпасов. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Цукурино, Селидово, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 105 военнослужащих, танк, 155-мм гаубицу "Caesar" производства Франции. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Токаревка Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и 53 беспилотных летательных аппарата".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31554 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18133 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14598 орудий полевой артиллерии и минометов, 26070 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 69100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).