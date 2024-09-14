Министерство обороны РФ сообщило, что в субботу, 14 сентября, Россия и Украина снова провели обмен пленными – при этом на родину вернулись по 103 захваченных военнослужащих с обеих сторон. Украинские источники эти данные пока не комментировали.

В сообщении МО РФ сказано, что все переданные Украиной пленные сейчас находятся в Беларуси. Эти военные были захвачены в Курской области.

Накануне Украина и Россия провели обмен военнопленными по формуле 49 на 49. Среди вернувшихся в Украину была уроженка Крыма Ление Умерова, задержанная в 2022 году при переходе российско-грузинской границы.