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Мир

Россия и Украина снова провели обмен пленными

время публикации: 14 сентября 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 15:49
Россия и Украина снова провели обмен пленными
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Министерство обороны РФ сообщило, что в субботу, 14 сентября, Россия и Украина снова провели обмен пленными – при этом на родину вернулись по 103 захваченных военнослужащих с обеих сторон. Украинские источники эти данные пока не комментировали.

В сообщении МО РФ сказано, что все переданные Украиной пленные сейчас находятся в Беларуси. Эти военные были захвачены в Курской области.

Накануне Украина и Россия провели обмен военнопленными по формуле 49 на 49. Среди вернувшихся в Украину была уроженка Крыма Ление Умерова, задержанная в 2022 году при переходе российско-грузинской границы.

Мир
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Украина и Россия произвели обмен пленными по формуле "49 на 49"