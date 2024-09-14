Россия и Украина снова провели обмен пленными
время публикации: 14 сентября 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 14 сентября 2024 г., 15:49
Министерство обороны РФ сообщило, что в субботу, 14 сентября, Россия и Украина снова провели обмен пленными – при этом на родину вернулись по 103 захваченных военнослужащих с обеих сторон. Украинские источники эти данные пока не комментировали.
В сообщении МО РФ сказано, что все переданные Украиной пленные сейчас находятся в Беларуси. Эти военные были захвачены в Курской области.
Накануне Украина и Россия провели обмен военнопленными по формуле 49 на 49. Среди вернувшихся в Украину была уроженка Крыма Ление Умерова, задержанная в 2022 году при переходе российско-грузинской границы.
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