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Мир

Украина и Россия произвели обмен пленными по формуле "49 на 49"

время публикации: 13 сентября 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 13 сентября 2024 г., 21:32
Украина и Россия произвели обмен пленными по формуле "49 на 49"
Генштаб ВСУ

Украина и Россия произвели обмен пленными по формуле "49 на 49".

Как сообщает президент Украины Владимир Зеленский, украинская сторона вернула 49 своих граждан.

По словам Зеленского, в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, пограничной службы, а также гражданские лица.

"Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", – написал Зеленский.

Россия получила в обмен 49 военнослужащих, большая часть из которых – срочники, попавшие в плен в Курской области.

Мир
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