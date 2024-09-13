Украина и Россия произвели обмен пленными по формуле "49 на 49".

Как сообщает президент Украины Владимир Зеленский, украинская сторона вернула 49 своих граждан.

По словам Зеленского, в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, пограничной службы, а также гражданские лица.

"Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", – написал Зеленский.

Россия получила в обмен 49 военнослужащих, большая часть из которых – срочники, попавшие в плен в Курской области.