Россия объявила 18 дипломатов Евросоюза "персонами нон грата"

Министерство иностранных дел РФ сообщило об объявлении персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в России.

Эти меры приняты в качестве ответа "на необоснованную высылку" 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом российском ведомстве подчеркнули, что глава представительства ЕС в РФ Маркус Эдерер вызван в МИД для выражения ему "решительного протеста по поводу действий Евросоюза по последовательному разрушению архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества".