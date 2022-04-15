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NEWSru.co.il :: В мире15 апреля 2022 г., 19:11

Россия объявила 18 дипломатов Евросоюза "персонами нон грата"

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Министерство иностранных дел РФ сообщило об объявлении персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в России.


Эти меры приняты в качестве ответа "на необоснованную высылку" 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом российском ведомстве подчеркнули, что глава представительства ЕС в РФ Маркус Эдерер вызван в МИД для выражения ему "решительного протеста по поводу действий Евросоюза по последовательному разрушению архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества".

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