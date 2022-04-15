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NEWSru.co.il :: В мире15 апреля 2022 г., 17:35

Минобороны Украины: российскими бомбардировщиками Ту-22М3 нанесен удар по Мариуполю

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Минобороны Украины: российскими бомбардировщиками Ту-22М3 нанесен удар по Мариуполю

Российские военные нанесли удар по Мариуполю бомбардировщиками Ту-22М3; эти бомбардировщики используются российской армией впервые с начала войны. Об этом сообщил спикер миноблороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга. Его слова приводит ТСН.

"Враг продолжает сосредоточивать усилия на подготовке к наступлению на востоке Украины, установлении контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечении сухопутного коридора с оккупированным Крымом", - сказал Мотузяник.


Кроме того, по его словам, силы РФ завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне.

Ту-22М (по кодификации NATO – Backfire) – советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

Строился в двух основных модификациях – Ту-22М2, с 1972 по 1984 год (снят с вооружения в середине 90-х); Ту-22М3, с 1978 по 1993 год (эксплуатируется в настоящее время).

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