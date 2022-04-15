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NEWSru.co.il :: В мире15 апреля 2022 г., 20:58

В результате обстрела российскими военными Лисичанска погиб волонтер

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В результате обстрела российскими военными Лисичанска погиб волонтер

В пятницу, 15 апреля, российские военные обстреляли Лисичанск Луганской области. В результате обстрела погиб мужчина, его жена получила ранения и была доставлена в реанимацию.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Его слова приводит ТСН.

"В одном из отдаленных районов Лисичанска сегодня во время вражеских обстрелов погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии в больнице", – сказал он, подчеркнув, что супруги с первых дней войны занимались волонтерской деятельностью, доставляя жителям Лисичанска гуманитарную помощь.


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