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NEWSru.co.il :: В мире15 апреля 2022 г., 20:37

Власти Николаева: россияне обстреляли жилые кварталы города; пять человек погибли

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Власти Николаева: россияне обстреляли жилые кварталы города; пять человек погибли

В пятницу, 15 апреля, вечером, российские военные обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами, сообщает ТСН со ссылкой на главу областной администрации Виталия Кима. В результате атаки пять человек погибли, 15 получили ранения.

Ранее в этот же день россияне нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты" в Николаеве. В результате атаки здание было полностью разрушено.


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