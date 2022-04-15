Власти Николаева: россияне обстреляли жилые кварталы города; пять человек погибли

В пятницу, 15 апреля, вечером, российские военные обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами, сообщает ТСН со ссылкой на главу областной администрации Виталия Кима. В результате атаки пять человек погибли, 15 получили ранения.

Ранее в этот же день россияне нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты" в Николаеве. В результате атаки здание было полностью разрушено.