Власти Николаева: россияне обстреляли жилые кварталы города; пять человек погибли
В пятницу, 15 апреля, вечером, российские военные обстреляли жилые кварталы Николаева кассетными снарядами, сообщает ТСН со ссылкой на главу областной администрации Виталия Кима. В результате атаки пять человек погибли, 15 получили ранения.
Ранее в этот же день россияне нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты" в Николаеве. В результате атаки здание было полностью разрушено.
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