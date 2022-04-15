По состоянию на 15 апреля на территории Киевщины, покинутой российскими военными, найдено более 900 тел убитых мирных жителей.

Как передает УНИАН, об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов во время брифинга.

"Хочу с прискорбием сказать о том, что сегодня речь идет уже о более чем 900 телах погибших, гражданских, которые мы нашли, осмотрели и передали в судебно-медицинские учреждения для детального осмотра", - сообщил он.

По его словам, из Бучи вывезено более 350 тел убитых мирных жителей.

"В Буче больше всего жертв. Это свидетельствует о том, что оккупанты, те подразделения, которые действовали в Буче, были крайне жестокими. Мы уже вывезли из Бучи более 350 тел погибших. Значительно меньше – из Вышгородского района, из Броварского", - пояснил Небытов.

Он уточнил, что речь идет о телах, вывезенных со всех ранее занятых российскими военными территорий Киевщины.