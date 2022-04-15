На территории Киевщины, покинутой российскими военными, найдено более 900 тел убитых мирных жителей
По состоянию на 15 апреля на территории Киевщины, покинутой российскими военными, найдено более 900 тел убитых мирных жителей.
Как передает УНИАН, об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов во время брифинга.
"Хочу с прискорбием сказать о том, что сегодня речь идет уже о более чем 900 телах погибших, гражданских, которые мы нашли, осмотрели и передали в судебно-медицинские учреждения для детального осмотра", - сообщил он.
По его словам, из Бучи вывезено более 350 тел убитых мирных жителей.
"В Буче больше всего жертв. Это свидетельствует о том, что оккупанты, те подразделения, которые действовали в Буче, были крайне жестокими. Мы уже вывезли из Бучи более 350 тел погибших. Значительно меньше – из Вышгородского района, из Броварского", - пояснил Небытов.
Он уточнил, что речь идет о телах, вывезенных со всех ранее занятых российскими военными территорий Киевщины.
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