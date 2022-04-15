Губернатор Донецкой области: "города Мариуполя больше нет"

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил в интервью "Украинской правде", что "города Мариуполя больше нет".

"В результате действий вооруженных сил РФ Мариуполя как такового больше не существует. Есть территория Мариуполя, но города нет – они все уничтожили", - сказал Кириленко.

"Они понимают, что, если они все-таки займут эту территорию, отстроить они ничего не смогут", - добавил он.

Он также заметил, что украинские войска сохраняют контроль над Мариуполем.