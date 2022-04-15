Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман

Минюст РФ внес в реестр "СМИ – иностранных агентов" еще девять человек, сообщает "Медуза". Среди них оказались журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.

Помимо них в список попали журналисты Карен Шаинян, Роман Доброхотов, Кирилл Кругликов, Алексей Семенов, карикатурист Сергей Елкин, сотрудница российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева и учредитель АНО "Лилит" Регина Дзугкоева.

Сейчас в реестре 142 записи. Подавляющее большинство из них – не организации, а физические лица, в основном, журналисты.