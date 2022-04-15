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NEWSru.co.il :: В мире15 апреля 2022 г., 15:34

Роскомнадзор заблокировал сайты русской службы The Moscow Times и Radio France

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Роскомнадзор заблокировал сайты русской службы The Moscow Times и Radio France

Роскомнадзор заблокировал сайт русской службы The Moscow Times, об этом сообщает ВВС со ссылкой на само издание. Сервис проверки ограничений от Роскомнадзора подтверждает, что доступ к The Moscow Times блокируется на основании решения Генпрокуратуры РФ от 12 апреля.

Издание отметило, что в копии выгрузки реестра запрещенной в России информации также упоминается решение о блокировке доступа к сайту издания и указан материал The Moscow Times "11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой". Редакция утверждает, что пока не получала никаких уведомлений от государственных органов.

Англоязычная газета The Moscow Times основана в 1992 году. Издание запустило русскую службу в 2022.


Кроме того, в пятницу, 15 апреля, стало известно и о блокировке сайта Radio France Internationale (RFI). Сервис проверки ограничений от Роскомнадзора показывает, что доступ к сайту заблокирован также по решению Генпрокуратуры РФ от 12 апреля. У RFI тоже есть русская версия, но она находится по тому же адресу, что и международная. РКН заблокировал доступ сразу ко всему изданию.

В первый день войны Роскомнадзор РФ потребовал называть происходящее в Украине только "специальной военной операцией". На основании того, что многие СМИ отказались использовать такую формулировку, Роскомнадзор вынес десятки решений о блокировках.

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