В Париже около мусорного бака найдена скрипка стоимостью 100 тысяч евро, похищенная в прошлом году

В 18-м округе Парижа около Порт-де-Клиньянкур прохожая нашла около мусорного бака старинную скрипку. Установлено, что этот инструмент конца XIX века является скрипкой, которая в ноябре 2021 года была похищена у музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде, пишет сайт газеты Le Figaro.

В публикации сказано, что скрипку украли, когда Тедде ехал в поезде между Пуатье и Парижем.

Скрипка была приобретена музыкантом в 2007 году примерно за 100 тысяч евро у известного венецианского мастера Джулио Дегани.

Найденная скрипка оказалась неповрежденной. Ее вернули законному владельцу.