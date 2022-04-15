Харьковская прокуратура: до 10 человек погибли в результате обстрела российскими военными эвакуационных автобусов
Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил агентству "Интерфакс-Украина", что около населенного пункта Боровая российские военные обстреляли эвакуационные автобусы.
Предварительно сообщается, что до десяти человек погибли, до 30 получили ранения.
Информация о жертвах уточняется.
По словам Чубенко , следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование.
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