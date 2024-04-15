Джон Кирби: "Израиль сам решит, отвечать ли ему Ирану и когда"

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби не стал отвечать на вопрос журналистов, просил ли президент США израильского премьера воздержаться от ответного удара по Ирану во время их субботнего разговора.

"Все, что я могу сказать, это то, что президент с самого начала этого конфликта 7 октября проявлял последовательность. Мы не хотим войны с Ираном, не хотим регионального конфликта, но мы сделаем все необходимое, чтобы защитить Израиль", - сказал он.

Джо Кибри также сказал, что Израиль решит сам, отвечать ли ему на атаку Ирана, и каким будет ответ, Белый дом в это вмешиваться не будет.