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Джон Кирби: "Израиль сам решит, отвечать ли ему Ирану и когда"

время публикации: 15 апреля 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 22:04
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби
AP Photo/Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби не стал отвечать на вопрос журналистов, просил ли президент США израильского премьера воздержаться от ответного удара по Ирану во время их субботнего разговора.

"Все, что я могу сказать, это то, что президент с самого начала этого конфликта 7 октября проявлял последовательность. Мы не хотим войны с Ираном, не хотим регионального конфликта, но мы сделаем все необходимое, чтобы защитить Израиль", - сказал он.

Джо Кибри также сказал, что Израиль решит сам, отвечать ли ему на атаку Ирана, и каким будет ответ, Белый дом в это вмешиваться не будет.

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