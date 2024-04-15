СМИ: ответный израильский удар по Ирану может последовать в ближайшее время

Военно-политическое руководство Израиля приняло решение дать "ясный и решительный ответ" на иранский удар по территории еврейского государства. Цель удара – не позволить Ирану создать новый баланс сил в регионе, ослабив израильский сдерживающий потенциал. Об этом сообщает сайт "Мако" после завершения заседания военного-кабинета.

По его информации, рассматриваются два основных варианта. Первый – ограниченный, с тем, чтобы постараться избежать региональной войны – перспектива этой войны вызывает беспокойство США и других западных стран. Вторый – более мощный удар, но приемлемый для американской администрации.

Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци а-Леви посетил базу "Неватим", ставшую мишенью иранского удара, и встретился с личным составом 140-й эскадрильи ВВС, оснащенной новейшими боевыми самолетами F-35.

"Мы смотрим вперед и взвешиваем наши шаги. Запуск по израильской территории столь значительного количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов не останется без ответа", – цитирует военачальника пресс-служба ЦАХАЛа.

Президент США Джо Байден коснулся возможного израильского удара по Ирану в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммадом аш-Шиа ас-Судани. "Мы привержены обеспечению безопасности Израиля, готовы защищать наши интересы и наших союзников, среди которых и Ирак", – заявил он.

Телеканал NBC со ссылкой на официальный израильский источник сообщает, что удар Израиля по Ирану может последовать в ближайшее время. Собеседник агентства отметил, что любой израильский ответ будет скоординирован с США.

Беседа состоялась после продолжавшегося несколько часов заседания военного кабинета, на котором было высказано единое мнение: очень важно, чтобы израильский ответ на иранский удар, каким бы он ни был, последовал как можно скорее.

По оценке американских источников, Байден не станет препятствовать удару по Ирану. Ynet цитирует источник в оборонном истеблишменте Израиля, по словам которого, в Тегеране сейчас нервничают – и это хорошо.