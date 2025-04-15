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Мир

Во Франции были совершено нападение на несколько тюрем, использовано автоматическое оружие

Франция
Криминал
время публикации: 15 апреля 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 14:32
Во Франции были совершено нападение на несколько тюрем, использовано автоматическое оружие
AP Photo/Francois Mori

В ночь на 15 апреля во Франции совершены нападения на несколько тюрем. Нападавшие пытались поджечь ворота с помощью горящих автомобилей. Тюрьма в Тулоне была обстреляна из автоматического оружия, предположительно, автомата Калашникова.

Министр юстиции Жеральд Дарманен сообщил, что выезжает в Тулон, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и поддержать сотрудников службы тюремной охраны. Близкий к нему источник связал инциденты с проводимой правительством политикой по борьбе с наркотраффиком.

Нападения произошли также в Нантере, Мелене, Экс-Люне и Ажене. Множество автомобилей было подожжено и исписано граффити, на месте одного из поджогов была найдена пустая канистра.

Мир
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