Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1147-й день войны

Министерство обороны РФ 15 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона не раз заявляла о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Краснополье и Ямное Сумской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Радьковка, Московка, Подолы, Сеньково, Богуславка, Новая Кругляковка Харьковской области, Карповка, Редкодуб, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину "Snatch" производства Великобритании, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии производства стран НАТО, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Марково, Часов Яр, Курдюмовка, Иванополье, Яблоновка, Тарасовка, Ульяновка и Валентиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены девять автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США, а также пять складов боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка, Богдановка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США и "Krab" польского производства. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Бурлацкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, два бронеавтомобиля, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Садовое, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 100 военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51866 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22846 танков и других боевых бронированных машин, 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23667 орудий полевой артиллерии и минометов, 34127 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 101900 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).