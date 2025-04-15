x
15 апреля 2025
|
последняя новость: 13:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 апреля 2025
|
15 апреля 2025
|
последняя новость: 13:47
15 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Израильтянам запретили посещать Мальдивы

время публикации: 15 апреля 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 13:47

Президент Мальдив Мухаммад Муиззу подписал принятый парламентом закон, запрещающий въезд израильтян на территорию островного государства, основной статьей дохода которого является туризм.

"Ратификация отражает ясную позицию правительства в отношении злодеяний и проводимого Израилем геноцида палестинского народа. Мальдивы вновь заявляют о солидарности с палестинцами", – говорится в заявлении канцелярии главы государства.

Запрет на въезд израильтян был поддержан как коалицией, так и оппозицией. Согласно официальным данным, в феврале 2025 года Мальдивы приняли 214000 туристов, среди которых было всего 59 граждан Израиля.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 марта 2025

Спецдокладчик ООН обвинила Израиль в геноциде и призвала к введению санкций
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 июня 2024

Власти Мальдив намерены закрыть въезд для израильтян