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Мир

Один из организаторов антиизраильских протестов задержан в США во время собеседования о гражданстве

США
Акции протеста
Израиль
время публикации: 15 апреля 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 09:36
Один из организаторов антиизраильских протестов в США задержан во время собеседования о гражданстве
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Сотрудники иммиграционной службы США задержали одного из организаторов антиизраильских манифестаций в Колумбийском университете Мохсена Махдауи. Это произошло во время собеседования перед получением гражданства США. Махдауи – обладатель статуса постоянного жителя, который в мае должен завершить обучение в городском колледже Нью-Йорка.

"Задержание непосредственно связано с деятельностью моего подзащитного в поддержку палестинцев. Администрация Трампа пытается запугать всех, кто поднимает голос против злодеяний в Газе. Это противоречит конституции США", – заявила адвокат студента Луна Друби.

Назначенный Бараком Обамой судья Уильям Сешнс выдал временный запрет на депортацию. В представленных суду документах утверждается, что Махдауи по вероисповеданию является буддистом и выступает против насилия.

Мохсен – один из основателей Общества палестинских студентов Колумбийского университета и неоднократно выступал с обвинениями Израиля в геноциде, в том числе, в СМИ. Напомним, что за последние недели из США были высланы сотни иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских выступлениях.

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