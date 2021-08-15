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NEWSru.co.il :: В мире15 августа 2021 г., 04:28

Жертвами землетрясения на Гаити стали более 300 человек

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Жертвами землетрясения на Гаити стали более 300 человек

По уточненным данным, жертвами землетрясения на Гаити стали не менее 304 человек, пострадали более 1800. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу управления гражданской обороны страны Джерри Чандлера.

Сообщается про 160 погибших в Южном департаменте, 42 – в Нипе, 100 – в Гранд-Ансе, 2 – в Северо-Западном департаменте.

Информация уточняется.


Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7, 0 у побережья Гаити и серии повторных подземных толчков. Эпицентр находился в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, очаг залегал на глубине 10 километров.

Напомним, что в 2010 году в результате землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло в районе столицы Гаити Порт-о-Пренс, погибли десятки тысяч человек.

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