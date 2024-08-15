После многих месяцев антиизраильских протестов ректор Колумбийского университета ушла в отставку

Ректор Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) Немат Минуш Шафик ушла в отставку после длительного скандала, связанного с ее реакцией на проходившие на территории кампуса вуза антиизраильские акции протеста. Об ее отставке сообщила газета New York Times со ссылкой на официального представителя университета.

Немат Минуш Шафик стала ректором Колумбийского университета (один из самых престижных вузов США, входит в "Лигу плюща") в июле 2023 года. В апреле 2024 года, на фоне массовых антиизраильских акций на территории университетского кампуса, она была вызвана в Конгресс США, чтобы объяснить комиссии конгрессменов, каким образом в университете борются с антисемитизмом. Беспорядки в это время усилились: пока Шафик выступала в Конгрессе, пропалестинские студенты разбили на территории университета палаточный городок и устроили митинг против войны в Газе, требуя от руководства университета порвать связь со всеми компаниями и жертвователями, связанными с Израилем. На следующий день, когда организаторы палаточного городка отказались расходиться, ректор университета вызвала на территорию кампуса полицию – впервые с 1968 года, когда в университете проходили акции протеста против войны во Вьетнаме. 18 апреля 2024 года на территории Колумбийского университета были задержаны полицией более 100 человек, а уже на следующий день появился новый, гораздо более масштабный палаточный лагерь и протест принял более агрессивную и многолюдную форму. Одновременно пропалестинские протесты распространились на другие американские университеты, а также на канадские и некоторые европейские вузы.

Шафик обвиняли в потакании антисемитизму и в том, что она принимала недостаточные меры для защиты студентов еврейского происхождения. Организаторы протестов, напротив, обвиняли ее в том, что она заняла произраильскую позицию.

Отставка Шафик, как пишет NYT, для многих стала неожиданностью, так как об этом было объявлено за месяц до начала осеннего семестра, кроме того, она продолжала пользоваться доверием членов правления Колумбийского университета. Отмечается также, что Шафик стала третьим ректором одного из университетов "Лиги плюща", покинувшим свою должность за последний год.

62-летняя Немат Таалат Минуш Шафик родилась в Александрии (Египет) в семье педагогов и ученых. Ее родители были мусульманами. Семья переехала в США в середине 1960-х годов. Девочка росла в Джорджии, Флориде и Северной Каролине. Она получила экономическое образование. В июле 2023-го стала 20-м ректором Колумбийского университета, досрочно завершив каденцию в августе 2024-го.