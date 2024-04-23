Президент США Джо Байден назвал "явным антисемитизмом" антиизраильские протесты

В Колумбийском университете, где уже несколько дней подряд продолжаются антиизраильские выступления, в понедельник, 22 апреля, были отменены очные занятия. Лекции в этот день проводятся только в онлайн-режиме. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Занятия были отменены после того, как в прошлый четверг на территории университетского кампуса полицейскими были арестованы более сотни студентов, участвовавших в беспорядках. Президент университета Минуш Шафик выразила надежду, что этот шаг поможет снизить напряженность и даст возможность обдумать дальнейшие шаги.

В понедельник, 22 апреля, профессор Колумбийского университета Шай Давидай написал в своем Х-блоге, что ему запрещено появляться на территории кампуса. "Почему? Потому что не могут гарантировать мне как еврейскому профессору безопасность. Это 1938 год".

Earlier today, @Columbia University refused to let me onto campus. Why? Because they cannot protect my safety as a Jewish professor. This is 1938. — Shai Davidai (@ShaiDavidai) April 22, 2024

Президент США Джо Байден в воскресенье, 21 апреля, призвал американцев выступить против "всплеска антисемитизма". "В последние дни мы стали свидетелями преследования и призывов к насилию в отношении евреев. Этот явный антисемитизм предосудителен и опасен, и ему не должно быть места в университетских кампусах или где-либо еще в нашей стране". А в понедельник, 22 апреля, на мероприятии в Трайангле (штат Вирджиния) по случаю Дня Земли, Байден повторил: "Я осуждаю антисемитские выступления".