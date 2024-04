Президент США Джо Байден назвал "явным антисемитизмом" антиизраильские протесты

В Колумбийском университете, где уже несколько дней подряд продолжаются антиизраильские выступления, в понедельник, 22 апреля, были отменены очные занятия. Лекции в этот день проводятся только в онлайн-режиме. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Занятия были отменены после того, как в прошлый четверг на территории университетского кампуса полицейскими были арестованы более сотни студентов, участвовавших в беспорядках. Президент университета Минуш Шафик выразила надежду, что этот шаг поможет снизить напряженность и даст возможность обдумать дальнейшие шаги.

В понедельник, 22 апреля, профессор Колумбийского университета Шай Давидай написал в своем Х-блоге, что ему запрещено появляться на территории кампуса. "Почему? Потому что не могут гарантировать мне как еврейскому профессору безопасность. Это 1938 год".

Earlier today, @Columbia University refused to let me onto campus.

Why? Because they cannot protect my safety as a Jewish professor.

This is 1938.