x
15 августа 2024
|
последняя новость: 16:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2024
|
15 августа 2024
|
последняя новость: 16:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Греции пресечена деятельность банды, использовавшей яхты для поставок наркотиков в Израиль

время публикации: 15 августа 2024 г., 16:06 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 16:44
В Греции пресечена деятельность банды, использовавшей яхты для поставок наркотиков в Израиль
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Правоохранительные органы Греции при помощи израильских коллег, арестовали восьмерых иностранных граждан, которые подозреваются в использовании яхт для контрабанды наркотиков из Европы в Израиль.

Большинство задержанных – израильские и украинские граждане. Среди них 44-летний израильтянин, который, согласно материалам дела, возглавляет группировку. Еще несколько подозреваемых объявлены в розыск.

Наркотики доставлялись автотранспортом из Нидерландов и Германии в Грецию, а затем перегружались на яхты. Было конфисковано около 130 килограммов экстази, кетамина и марихуаны. Прибыль преступников оценивается в 2,5 миллиона евро.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ