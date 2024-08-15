В Греции пресечена деятельность банды, использовавшей яхты для поставок наркотиков в Израиль

Правоохранительные органы Греции при помощи израильских коллег, арестовали восьмерых иностранных граждан, которые подозреваются в использовании яхт для контрабанды наркотиков из Европы в Израиль.

Большинство задержанных – израильские и украинские граждане. Среди них 44-летний израильтянин, который, согласно материалам дела, возглавляет группировку. Еще несколько подозреваемых объявлены в розыск.

Наркотики доставлялись автотранспортом из Нидерландов и Германии в Грецию, а затем перегружались на яхты. Было конфисковано около 130 килограммов экстази, кетамина и марихуаны. Прибыль преступников оценивается в 2,5 миллиона евро.