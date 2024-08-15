Юлия Навальная обвинила российские власти в фальсификации сведений о гибели ее мужа

Вдова лидера российской оппозиции Алексея Навального Юлия обвиняет российские власти в фальсификации документов о смерти ее мужа. Она выступила с обвинениями после получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти, подписанного следователем Александром Воропаевым.

Юлия Навальная отмечает, что майор Воропаев был одним из тех, кто отказывался отдать тело Алексея семье и шантажировал его мать, чтобы та согласилась на тайные похороны. В подписанном им постановлении говорится, что причиной смерти стало "комбинированное заболевание".

В постановлении говорится, что 16 февраля Алексею стало плохо на прогулке, после чего было принято решение доставить его в медсанчасть, где заключенному делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Была вызвана "скорая", однако прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

"Нам прекрасно известно, что, когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один. Что в медсанчасть его отнесли уже без сознания. Что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе", – сообщает Юлия, не называя источник информации.

Главной причиной смерти названы нарушение ритма и проводимости сердца. Однако при жизни проблем с сердцем у него не было, пишет вдова оппозиционера. Подозрения вызывает отказ тюремных властей передать семье личные вещи Алексея и предоставить доступ к материалам камер видеонаблюдения.

"Одно объяснение этому может быть. Единственное. Его убили, а теперь пытаются максимально замести следы… Пока Путин у власти, никакого расследования Следственный комитет и ФСБ проводить не будут. У них одна задача сейчас – все спрятать, наврать и покрыть своего начальника", – заявляет Юлия Навальная.