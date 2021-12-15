В Германии приговорен к пожизненному заключению убийца, выполнявший поручение российских спецслужб

Суд Берлина приговорил к пожизненному тюремному заключению гражданина России Вадима Красикова, который в 2019 году убил в берлинском парке гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Суд согласился с обвинением в том, что Красиков действовал по поручению российских спецслужб. Хангошвили, признанный в России террористом, принимал участие в военных действий в Чечне, а также подозревался в причастности к взрыву в московском метро.

Судья Олаф Арнольди отметил, что решение о ликвидации Хангошвили, попросившего политического убежища в Германии, российское руководство приняло в июне 2019 года – за два месяца до убийства.

Существующее в германском уголовном праве пожизненное заключение применяется крайне редко, фактически самый тяжелый приговор – 15 лет лишения свободы. "Но данное преступление требовало особо жесткого наказания, четверо детей потеряли отца", - говорится в вердикте.

Приговор может оказать такое же влияние на отношения России и Германии, как дело Скрипаля – на отношения России и Великобритании. В обоих случаях речь идет о покушении, совершенном российскими спецслужбами на территории другого государства.