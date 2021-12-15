Госдума приняла в первом чтении расширенный "закон Димы Яковлева"

Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о расширении так называемого "закона Димы Яковлева", официальное название которого "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Он предусматривает распространение таких санкций, как запрет на въезд в Россию, арест имущества в России, запрет на инвестиции и сделки не только на американских граждан, но и на всех иностранцев, нарушающих права и свободы россиян.

При этом агентство "Интерфакс" подчеркивает, что законопроект не вводит изменений в ключевой пункт закона: запрет усыновлять российских детей по-прежнему будет действовать только в отношении американцев.

Закон был принят в 2012 году и был назван в память о российском мальчике, который погиб после того, как был забыт в машине усыновившими его американскими родителями. Смерть полуторогодовалого Димы была использована как предлог, чтобы запретить американским гражданам усыновлять российских детей.

Документ стал ответом на "закон Магницкого". Он лишил права на нормальную жизнь тысячи российских детей, от которых отказались биологические родители. Немалое число этих детей находились на завершающих этапах усыновления.