В самолете госсекретаря США выявлен инфицированный COVID-19

Государственный департамент США сообщил, что один из журналистов, сопровождавших госсекретаря Энтони Блинкена в ходе турне по Юго-Восточной Азии, оказался носителем коронавируса.

Турне включает в себя Индонезию, Малайзию и Таиланд. Как сообщается, журналист дал позитивный тест на COVID-19 после прибытия в Куала-Лумпур и помещен в карантин. Анализ Блинкена и его окружения оказался отрицательным.

Напомним, что несколько дней назад коронавирусная инфекция была выявлена у одного из сопровождавших премьер-министра Нафтали Беннета в ходе первого в истории официального визита главы израильского правительства в Объединенные Арабские Эмираты.