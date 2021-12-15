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NEWSru.co.il :: В мире15 декабря 2021 г., 13:47

В самолете госсекретаря США выявлен инфицированный COVID-19

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В самолете госсекретаря США выявлен инфицированный COVID-19

Государственный департамент США сообщил, что один из журналистов, сопровождавших госсекретаря Энтони Блинкена в ходе турне по Юго-Восточной Азии, оказался носителем коронавируса.

Турне включает в себя Индонезию, Малайзию и Таиланд. Как сообщается, журналист дал позитивный тест на COVID-19 после прибытия в Куала-Лумпур и помещен в карантин. Анализ Блинкена и его окружения оказался отрицательным.

Напомним, что несколько дней назад коронавирусная инфекция была выявлена у одного из сопровождавших премьер-министра Нафтали Беннета в ходе первого в истории официального визита главы израильского правительства в Объединенные Арабские Эмираты.


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