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NEWSru.co.il :: В мире15 декабря 2021 г., 12:36

Путин и Си Цзиньпин укрепляют сотрудничество на фоне противостояния с Западом

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Путин и Си Цзиньпин укрепляют сотрудничество на фоне противостояния с Западом

Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Беседа проходила на фоне нарастающего противостояния между этими двумя государствами и странами Запада.

Оба лидера дали высокую оценку сотрудничеству России и Китая. Путин назвал их "настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке". Его собеседник особо отметил борьбу России с попытками вбить клин между Москвой и Пекином.

"Тесная координация Россией и Китаем действий на мировой арене и ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях", - заявил Путин.


Нынешняя беседа стала 37-й с 2013 года. Политики договорились встретиться в Пекине в ближайшем феврале. Также отмечается, что собеседники назвали друг друга другом, только Си Цзиньпин Путина "старинным", а Путин Си Цзиньпина "уважаемым".

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