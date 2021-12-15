Путин и Си Цзиньпин укрепляют сотрудничество на фоне противостояния с Западом

Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Беседа проходила на фоне нарастающего противостояния между этими двумя государствами и странами Запада.

Оба лидера дали высокую оценку сотрудничеству России и Китая. Путин назвал их "настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке". Его собеседник особо отметил борьбу России с попытками вбить клин между Москвой и Пекином.

"Тесная координация Россией и Китаем действий на мировой арене и ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях", - заявил Путин.

Нынешняя беседа стала 37-й с 2013 года. Политики договорились встретиться в Пекине в ближайшем феврале. Также отмечается, что собеседники назвали друг друга другом, только Си Цзиньпин Путина "старинным", а Путин Си Цзиньпина "уважаемым".