Война дронов: ВСУ перехватили 56, армия РФ – 116, "кукурузник" атаковал ВЧ в Грозном

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 15 декабря 2024 года российские военные выпустили по Украине 108 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников другого типа. Украинские ПВО перехватили 56 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 49 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины. Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Николаевской, Донецкой областях. В результате атак российских БПЛА причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 15 декабря на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. 13 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей.

В то же время в соцсетях распространено видео, на котором показано, как самолет (по всей видимости, беспилотный) атакует военную часть в Грозном (Чечня, РФ). Тип самолета по нечетким кадрам определить сложно, но он напоминает "кукурузник", который был заминирован для осуществления атаки.