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Мир

Блинкен: "Мы поддерживали контакты с "Хайят Тахрир аш-Шам""

Сирия
Террористы
США
время публикации: 15 декабря 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 11:16
Блинкен: "Мы поддерживали контакты с "Хайят Тахрир аш-Шам""
Andrew Caballero-Reynolds/Pool via AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что американская администрация поддерживала прямые контакты с "Хайят Тахрир аш-Шам", которая после свержения Башара Асада фактически контролирует Сирию.

Во время переговоров по Сирии, которые прошли в иорданской Акабе, Блинкен признал, что США поддерживали контракты как с ХТШ, так и с другими сторонами конфликта. Отметим, что в 2018 году США приняли решение о признании "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической группировкой, и это решение остается в силе.

Блинкен также признал новые власти уважать права всех сирийцев, не допустить, чтобы Сирия стала базой террора, обеспечить доставку гуманитарной помощи и гарантировать охрану и последующее уничтожение запасов химического оружия.

Американский политик отдельно остановился на необходимости найти задержанного в Сирии более десяти лет назад американского журналиста Остина Тайса и обеспечить его возвращение на родину.

Мир
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