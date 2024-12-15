Стрельба в Лондоне, погибла женщина
время публикации: 15 декабря 2024 г., 14:00 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 14:01
Женщина в возрасте около 40 лет погибла и двое мужчин получили ранения в результате стрельбы на северо-западе Лондона. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Район, в котором произошел инцидент, перекрыт. Ведутся поиски злоумышленника, которому удалось скрыться. Суперинтендант полиции Тони Джозеф охарактеризовал происшествие как шокирующий акт насилия.
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