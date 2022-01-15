Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 15°
Эйлат:
11 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире15 января 2022 г., 16:42

Два зятя Назарбаева ушли с постов в крупных компаниях нефтегазового сектора Казахстана

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Два зятя Назарбаева ушли с постов в крупных компаниях нефтегазового сектора Казахстана

Два зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинули руководящие посты в крупных компаниях нефтегазового сектора страны. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на государственный инвестиционный холдинг Казахстана "Самрук-Казына".

Димаш Досанов ушел с поста генерального директора компании "КазТрансОйл", Кайрат Шарипбаев – с поста председателя правления акционерного общества "Национальная компания QazaqGaz".


Полномочия Досанова и Шарипбаева прекращены досрочно. По какой причине, не уточняется.

Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии, он стал гендиректором "КазТрансОйл" в 2016 году. Шарипбаева называют супругом старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, он возглавил правление "QazaqGaz" в 2020 году.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана в 1991-2019 годах. После ухода с этого поста он сохранил за собой значительный объем полномочий.

В начале января в Казахстане около недели продолжались протесты и беспорядки. Поводом для них стало двукратное повышение цен на газ, но протестующие также высказывались против Назарбаева.

На фоне протестов нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности руководителя Совета безопасности, которую бывший президент по закону должен был занимать пожизненно.

Назарбаев и члены его семьи после начала протестов не появлялись на публике. Появились слухи, что они покинули Казахстан. Но представитель экс-президента заявил, что тот остался в стране и добровольно ушел из Совбеза.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:42 Два зятя Назарбаева ушли с постов в крупных компаниях нефтегазового сектора Казахстана
14:36 "Плохо учился и решил умереть": в Токио подросток, вооруженный ножом, ранил трех человек
13:05 Извержение подводного вулкана в Тихом океане вызвало угрозу цунами в Новой Зеландии и на Фиджи
10:55 США и NATO готовы снова встретиться с представителями России
10:45 Стрельба в концертном зале города Юджин в Орегоне; шесть пострадавших
22:28 СБ Украины расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на правительственные сайты
21:59 Минюст России включил в реестр иноагентов еще две организации
20:57 Британское издание Cosmopolitan впервые разместило на обложке портрет модели-трансгендера
19:07 Резиденция Джонсона принесла извинения Елизавете II за вечеринки накануне похорон принца Филиппа
16:03 Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против частной военной компании Вагнера
Загрузка...