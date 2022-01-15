Два зятя Назарбаева ушли с постов в крупных компаниях нефтегазового сектора Казахстана

Два зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинули руководящие посты в крупных компаниях нефтегазового сектора страны. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на государственный инвестиционный холдинг Казахстана "Самрук-Казына".

Димаш Досанов ушел с поста генерального директора компании "КазТрансОйл", Кайрат Шарипбаев – с поста председателя правления акционерного общества "Национальная компания QazaqGaz".

Полномочия Досанова и Шарипбаева прекращены досрочно. По какой причине, не уточняется.

Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии, он стал гендиректором "КазТрансОйл" в 2016 году. Шарипбаева называют супругом старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, он возглавил правление "QazaqGaz" в 2020 году.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана в 1991-2019 годах. После ухода с этого поста он сохранил за собой значительный объем полномочий.

В начале января в Казахстане около недели продолжались протесты и беспорядки. Поводом для них стало двукратное повышение цен на газ, но протестующие также высказывались против Назарбаева.

На фоне протестов нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности руководителя Совета безопасности, которую бывший президент по закону должен был занимать пожизненно.

Назарбаев и члены его семьи после начала протестов не появлялись на публике. Появились слухи, что они покинули Казахстан. Но представитель экс-президента заявил, что тот остался в стране и добровольно ушел из Совбеза.