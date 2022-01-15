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NEWSru.co.il :: В мире15 января 2022 г., 14:36

"Плохо учился и решил умереть": в Токио подросток, вооруженный ножом, ранил трех человек

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В субботу, 15 января, в Токио, возле Токийского университета, 17-летний подросток, вооруженный ножом, ранил трех человек: двух студентов (юношу и девушку), а также 72-летнего мужчину, сообщает Kyodo news. После того, как подросток был задержан, он рассказал следователям, что был недоволен своими оценками, поэтому решил "устроить инцидент и умереть".


Все жертвы были выбраны нападавшим случайно: юношу и девушку, шедших на экзамен, он ударил ножом в спину, а на пожилого мужчину напал из-за того, что тот бросился к телефонной будке, чтобы позвонить в полицию. Несмотря на инцидент, Токийский университет не отменил экзамены, назначенные на этот день.

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