"Плохо учился и решил умереть": в Токио подросток, вооруженный ножом, ранил трех человек

В субботу, 15 января, в Токио, возле Токийского университета, 17-летний подросток, вооруженный ножом, ранил трех человек: двух студентов (юношу и девушку), а также 72-летнего мужчину, сообщает Kyodo news. После того, как подросток был задержан, он рассказал следователям, что был недоволен своими оценками, поэтому решил "устроить инцидент и умереть".

Все жертвы были выбраны нападавшим случайно: юношу и девушку, шедших на экзамен, он ударил ножом в спину, а на пожилого мужчину напал из-за того, что тот бросился к телефонной будке, чтобы позвонить в полицию. Несмотря на инцидент, Токийский университет не отменил экзамены, назначенные на этот день.