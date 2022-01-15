Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 15°
Эйлат:
11 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире15 января 2022 г., 21:41

СМИ: в одной из синагог в Техасе неизвестный удерживает заложников

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: в одной из синагог в Техасе неизвестный удерживает заложников

Американские СМИ сообщают о неизвестном, удерживающем заложников в одной из синагог в штате Техас.

Согласно имеющейся на данный момент информации, инцидент произошел в городе Коливил. В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в задние и захватил в заложники раввина и нескольких молившихся на месте. В аккаунте Facebook этой синагоги было слышно, как он ведет переговоры с представителями полиции, предостерегая их от насильственной попытки освободить заложников. По некоторым сведениям, захвативший заложников является мусульманином. Его сестра, якобы находится в тюрьме, и он не имеет возможности с ней видеться.

На месте находятся крупные силы полиции. По сообщениям местных СМИ, проводится эвакуация жителей домов, прилегающих к синагоге. В то же время, местная полиция не подтвердила окончательно, что захвативший заложников вооружен.


Информация уточняется.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:41 СМИ: в одной из синагог в Техасе неизвестный удерживает заложников
20:45 Генпрокуратура Казахстана сообщила, что в ходе январских волнений погибли 225 человек
16:42 Два зятя Назарбаева ушли с постов в крупных компаниях нефтегазового сектора Казахстана
14:36 "Плохо учился и решил умереть": в Токио подросток, вооруженный ножом, ранил трех человек
13:05 Извержение подводного вулкана в Тихом океане вызвало угрозу цунами в Новой Зеландии и на Фиджи
10:55 США и NATO готовы снова встретиться с представителями России
10:45 Стрельба в концертном зале города Юджин в Орегоне; шесть пострадавших
22:28 СБ Украины расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на правительственные сайты
21:59 Минюст России включил в реестр иноагентов еще две организации
20:57 Британское издание Cosmopolitan впервые разместило на обложке портрет модели-трансгендера
Загрузка...