СМИ: в одной из синагог в Техасе неизвестный удерживает заложников

Американские СМИ сообщают о неизвестном, удерживающем заложников в одной из синагог в штате Техас.

Согласно имеющейся на данный момент информации, инцидент произошел в городе Коливил. В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в задние и захватил в заложники раввина и нескольких молившихся на месте. В аккаунте Facebook этой синагоги было слышно, как он ведет переговоры с представителями полиции, предостерегая их от насильственной попытки освободить заложников. По некоторым сведениям, захвативший заложников является мусульманином. Его сестра, якобы находится в тюрьме, и он не имеет возможности с ней видеться.

На месте находятся крупные силы полиции. По сообщениям местных СМИ, проводится эвакуация жителей домов, прилегающих к синагоге. В то же время, местная полиция не подтвердила окончательно, что захвативший заложников вооружен.

Информация уточняется.