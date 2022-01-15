Генпрокуратура Казахстана сообщила, что в ходе январских волнений погибли 225 человек

В результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, сообщил 15 января на брифинге начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев. Его заявление цитирует издание Vlast.kz.

По его данным, среди погибших 19 силовиков. "К сожалению, жертвами актов терроризма стали мирные граждане", - сказал Шалабаев, добавив, что в общее число входят и "бандиты". Конкретных данных о числе погибших мирных граждан он не привел.

"На сегодня установлено 4578 потерпевших из них 4353 ранено, в том числе 3393 сотрудников силовых ведомств", - сказал Шалабаев.