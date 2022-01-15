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NEWSru.co.il :: В мире15 января 2022 г., 13:05

Извержение вулкана в Тихом океане вызвало угрозу цунами в Новой Зеландии и на Фиджи

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Извержение вулкана в Тихом океане вызвало угрозу цунами в Новой Зеландии и на Фиджи

Извержение гигантского подводного вулкана в Тихом океане вызвало цунами в расположенном неподалеку островном государстве Тонга, сообщает ВВС.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вода захлестывает церковь и несколько домов. Очевидцы сообщают о дожде из пепла в столице Нукуалофа, в 65 километрах от вулкана.

Предупреждение о цунами заставило местных жителей эвакуироваться на возвышенности.


Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океана. Предупреждения об угрозе цунами были выпущены в нескольких странах, в том числе на Фиджи и в Новой Зеландии.

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