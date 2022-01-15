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NEWSru.co.il :: В мире15 января 2022 г., 10:45

Стрельба в концертном зале города Юджин в Орегоне; шесть пострадавших

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

В пятницу, 14 января, в концертном зале WOW Hall города Юджина, штата Орегон, вспыхнула стрельба. В результате инцидента пострадали шесть человек, все они были доставлены в больницу. О состоянии госпитализированных не сообщается.


Полиция не уточняет также, что именно произошло с пострадавшими: неясно, идет ли речь об огнестрельных ранениях или о каких-либо травмах.

Подозреваемый не задержан, сообщает NBC news.

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