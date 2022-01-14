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NEWSru.co.il :: В мире14 января 2022 г., 22:13

СБ Украины расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на правительственные сайты

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СБ Украины расследует причастность спецслужб РФ к кибератаке на правительственные сайты

Служба безопасности Украины расследует причастность российских спецслужб к кибератаке на украинские правительственные сайты, произошедшей в ночь с 13 на 14 января.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Мы можем с большой вероятностью утверждать, что среди прочих имела место так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки", - говорится в сообщении.


Отмечается, что важной задачей было установить метод реализации атаки, собрать цифровые доказательства, а также в сжатые сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов.

"Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ. Сейчас можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - заявили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что контент сайтов при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло. Специалисты вместе с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства веб-ресурсов.

Напомним, в ночь на пятницу, 14 января, неизвестными хакерами была осуществлена атака на сайты правительства Украины. В результате кибератаки была нарушена работа сайта министерства образования и науки, министерства иностранных дел, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, министерства энергетики, а также сайта "Дия".

На стартовой странице МИД Украины было выложено объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском. "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".


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Хакеры атаковали сайты правительства Украины: "Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее"

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