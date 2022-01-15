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NEWSru.co.il :: В мире15 января 2022 г., 10:55

США и NATO готовы снова встретиться с представителями России

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США и NATO готовы снова встретиться с представителями России

США и NATO готовы снова встретиться с представителями России для обсуждения вопросов европейской безопасности. Об этом сообщил Госдепартамент США по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и генерального секретаря NATO Йенса Столтенберга.

Блинкен и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги после заседания Совета Россия – NATO, прошедшего 12 января.

США и NATO готовы к новой встрече с Россией и привержены продолжению диалога. Они также призывают Россию "к деэскалации продолжающейся агрессии против Украины", говорится в заявлении Госдепартамента по итогам разговора Блинкена и Столтенберга.


Осенью 2021 года Россия начала концентрировать войска возле границы с Украиной. На Западе стали говорить о том, что Москва готовится к вторжению.

В декабре 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дважды провели переговоры. Россия выдвинула США и NATO условия по гарантиям безопасности. Одно из них –Украина не должна войти в альянс.

10-13 января в Европе прошли три раунда переговоров России с США, NATO и ОБСЕ, на которых обсуждались требования Москвы. Представители российской стороны оценили переговоры как неудачные.

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