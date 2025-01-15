Куба после исключения из "черного списка" США освобождает сотни заключенных

Власти Кубы сообщили, что освободят 553 заключенных в ответ на решение администрации США исключить остров из списка государств, поддерживающих террор. Это стало одним из последних действий Джо Байдена на посту президента.

Предполагается, что Дональд Трамп после вступления в должность отменит решение своего предшественника. Именно Трамп вернул Кубу с список в последние дни своей первой каденции.

Представитель администрации США заявил, что соглашение было заключено при посредничестве католической церкви. По его словам, нет признаков, что Куба поддерживает террор. "На свободу выйдут политические заключенные и те, кто был осужден несправедливо", – сказал он.