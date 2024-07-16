Политический советник посольства КНДР на Кубе бежал в Южную Корею вместе с семьей

Разведка Республики Корея подтвердила информацию о том, что сотрудник посольства КНДР в Гаване находится в Южной Корее. Ри Ир Гю стал самым высокопоставленным северокорейским перебежчиком с 2016 года.

Дипломат работал политическим советником посольства. Одним из направлений его работы было предотвращение нормализации между Гаваной и Сеулом. С этой задачей он не справился: уже после бегства Ри Южная Корея и Куба восстановили дипломатические отношения.

Чиновник был на хорошем счету и в 2013 году получил личную благодарность лидера КНДР Ким Чен Ына за успешное проведение переговоров с Панамой об освобождении северокорейского судна, шедшего с Кубы с грузом оружия.

Однако со временем он стал более скептично относится к политике партии. Он также считал, что его недостаточно ценят на работе. Когда руководство посольства отказало ему в просьбе пройти в Мексике обследование, решение стало окончательным, и в ноябре он бежал вместе с женой и детьми.

Он мог не боятся репрессий в отношении близких, потому что и его родители, и родители жены уже умерли. По его словам, все жители КНДР мечтают о воссоединении Корей, чтобы их дети получили шанс на лучшую жизнь.