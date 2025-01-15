Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1057-й день войны

Министерство обороны РФ 15 января 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1056-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Согласно отчету, "Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Подолы, Петропавловка, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 460 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 13 пикапов, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Квертус". Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Славянск, Николаевка, Северск, Янтарное, Верхнекаменское, Переездное, Дачное, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов. В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Украинка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 560 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий".

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.