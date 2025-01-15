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Генштаб ВСУ: сбиты 30 российских ракет и 47 беспилотников

время публикации: 15 января 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 13:01
Генштаб ВСУ: сбиты 30 российских ракет и 47 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в ночь на 15 января российские войска выпустили по территории Украины 117 ракет и беспилотников, в том числе 74 БПЛА-камикадзе Shahed.

Подтверждено уничтожение 77 воздушных целей, в том числе 23 крылатых ракет Х-101, трех крылатых ракет "Калибр", четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 и 47 БПЛА Shahed. Еще 27 БПЛА были "локационно потеряны" – то есть упали без причинения ущерба.

Генштаб сообщает об ударах по объектам украинской энергетической инфраструктуры, в частности, газовой инфраструктуры в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Часть объектов, подвергшихся атаке, пострадали.

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